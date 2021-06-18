В цьому житті Усик ніколи не стане сильніше Джошуа, – український боксер Гвоздик

Ексчемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками про поєдинок між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і українським супертяжем Олександром Усиком.

Гвоздик у інтерв'ю заявив, що Усик не зможе стати сильнішим за Джошуа.

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"Мені складно сказати, чи зможуть команди Усика і Джошуа домовиться, адже я не розумію, як ведуться переговори. Я тільки читаю в ЗМІ. Туди випливає або велика кількість лайна. Або те, що нам дозволяють чути. Яка ситуація насправді, я не знаю", – почав Гвоздик.

Усик – небажаний опонент для команди Джошуа. Не з тієї позиції, що він зараз обіграє їх або переверне. А з тієї позиції, що це можна не так дорого продати. Це моя особиста думка. Саме по бою складно сказати. Я знаю, що Саня сильно налягає на те, щоб набирати вагу і ставати сильнішими. Але тут ситуація така: головне, щоб Саня не повірив, що він стане сильним. Сильніше Джошуа він ніколи не стане в цьому житті,

– заявив він.

Однак, Олександр Гвоздик вірить, що Усик все ж зможе здолати Джошуа.

"Думаю, що Усик може виграти Джошуа. З Уайлдером або Ф'юрі я бачу історію важче. Ми говоримо про стилі. Це не означає, що Джошуа слабше Уайлдера. Мені здається, що з ним Сані було б складніше", – підсумував ексбоксер.

Що відомо про бій Джошуа – Усик