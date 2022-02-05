На цій Олімпіаді буде дуже складно, – Цимбал про біатлонний комплекс у Пекіні

Олімпійські ігри у Пекіні офіційно розпочалися у п'ятницю, 4 лютого. Змагання триватимуть до 20 лютого.

Цимбал: Всі в однакових умовах

Український біатлоніст Богдан Цимбал в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу розповів про підготовку до стартів. Спортсмен виокремив головні складнощі на Олімпіаді-2022.

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Біатлоніст поділився думками щодо біатлонного комплексу.

"Траса складна. Коли просто бачиш схему траси, то це так не здається. Проте, коли працюєш на дистанції, усвідомлюєш, що вона дуже складна. Тут немає де відпочити. Багато затяжних підйомів, мало спусків. На дистанції потрібно буде багато працювати", – сказав Цимбал.

Та окрім затяжних підйомів атлетам доведеться протистояти негоді у Китаї.

До того ж сніг дуже "агресивний". Це через те, що так холодно, тому погане ковзання. Це буде давати про себе знати під час змагань. На цій Олімпіаді буде дуже складно. Але ще раз повторю – всі в однакових умовах. Це великий плюс,

– наголосив Богдан.

Богдан Цимбал: що відомо про спортсмена

За останні чотири роки Богдан досягнув неабиякого прогресу.

Лише у 2018-му році він завоював першу нагороду на міжнародному рівні. Він став третім у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи серед юніорів.

У сезоні-2020/2021 він успішно себе зарекомендував та пробився до основної команди.

Найкращий результат Цимбала у цьому сезоні – 17 місце у спринті в Рупольдингу.