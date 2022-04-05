"Цирк на дроті": Росія хоче провести турнір із фігурного катання в окупованому Донбасі

Схоже, що у Росії заплутались у своїх позиціях щодо висловлювання "спорт поза політикою". У країні-агресора обговорюють можливість провести турнір в окупованому Донбасі.

Клоунада продовжується

Одним із ініціаторів такого абсурдного шоу став міністр спорту країни-агресора Олег Матіцин. Він у коментарі ворожому російському телеканалу "Матч ТВ" розповів, що проведе зустріч із титулованим у минулому російським фігуристом Євгеном Плющенком, щоб обговорити усі деталі льодового шоу, повідомляє 24 канал.

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Такий турнір росіяни хочуть провести в окупованому Донбасі. Матіцин зазначив, що таке шоу буде частиною державної політики. Схоже, що міністр забув позицію росіян, які в один голос твердять, що спорт поза політикою.

Я планую зустрітися з Плющенком та обговорити цей проєкт. Досвід наших чемпіонів має бути потрібним, це частина держполітики. Росія демонструє свою відкритість, для спорту немає територіальних кордонів,

– сказав Матіцин.

Російські спортсмени обурені їх відстороненням від міжнародних змагань. Більшість федерації також усунули атлетів із Білорусі, яка теж відкрито підтримала агресію Росії щодо України.

Нагадаємо, що Плющенко – один із найбільших прихильників божевільних політичних рішень Володимира Путіна. Саме після вподобання поста Євгена зі збірної України була відсторонена українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка є уродженкою Москви.