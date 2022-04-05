Алексіїва: Подивіться на цю мирну операцію, відчуйте її на собі

Марина Алексіїва розповіла, що з перших днів війни отримала повідомлення від трьох російських спортсменів. Однак відповідь атлетів не здивувала. Вони теж вірять у "мирну спецоперацію" російських військ в Україні.

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Спортсмени країни-агресора думають, що усі дії російських військ роблять лише добро українському народу. Бронзова призерка у Токіо-2020 в артистичному плаванні запросила своїх колег "по цеху" з Росії приїхати у зруйновані українські міста, щоб ті подивились на так звану "спецоперацію".

Спілкувалися. Відреагували. І знаєте як? Вони пишуть: "Це ж вам на благо. Це ж мирна операція". Таке на самому початку війни написало десь троє людей. Я їм у відповідь теж трохи написала, мовляв, давайте приходьте, подивіться на цю мирну операцію, відчуйте її на собі. А вони стоять на своєму: "Це ж вам на благо. Щоб у вас усе було добре",

– розповіла Марина Алексіїва.