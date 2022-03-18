"Ціною власних життів захищаєте наш народ": Динамо підтримало ЗСУ – мотиваційне відео

Київське Динамо продовжує підтримувати українську армію та народ у війні проти рашистів. "Біло-сині" записали звернення до земляків та захисників нашої країни.

"Герої війни"

Футболісти, тренерський штаб та президент Динамо записали відеозвернення до українського народу та армії. Відео київський клуб розповсюдили по своїх соцмережах та на ютуб-каналі.

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Участь у ролику серед футболістів взяли: Андрієвський, Сирота, Забарний, Циганков, Шапаренко, Бойко, Бущан, Сидорчук, Караваєв та Буяльський.

Доєднались до гравців Вукоєвіч, Гусєв, які є помічниками головного тренера Динамо Мірчі Луческу. Також декілька теплих слів сказав власник "біло-синіх" Ігор Суркіс.

Спасибі Вам, Герої війни, ви сміливо та відважно боретеся за Незалежність України та ціною власних життів захищаєте наш народ,

– підписано під відео.

Дивіться відеозвернення футболістів Динамо