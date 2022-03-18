"Герої війни"

Футболісти, тренерський штаб та президент Динамо записали відеозвернення до українського народу та армії. Відео київський клуб розповсюдили по своїх соцмережах та на ютуб-каналі.

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Участь у ролику серед футболістів взяли: Андрієвський, Сирота, Забарний, Циганков, Шапаренко, Бойко, Бущан, Сидорчук, Караваєв та Буяльський.

Доєднались до гравців Вукоєвіч, Гусєв, які є помічниками головного тренера Динамо Мірчі Луческу. Також декілька теплих слів сказав власник "біло-синіх" Ігор Суркіс.

Спасибі Вам, Герої війни, ви сміливо та відважно боретеся за Незалежність України та ціною власних життів захищаєте наш народ,

– підписано під відео.

Дивіться відеозвернення футболістів Динамо