"Герои войны"

Футболисты, тренерский штаб и президент Динамо записали видеообращение к украинскому народу и армии. Видео киевский клуб распространили по своим соцсетям и на ютуб-канале.

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Участие в ролике среди футболистов приняли: Андриевский, Сирота, Забарный, Цыганков, Шапаренко, Бойко, Бущан, Сидорчук, Караваев и Буяльский.

Присоединились к игрокам Вукоевич Гусев, которые являются помощниками главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Также несколько теплых слов сказал владелец "бело-синих" Игорь Суркис.

Спасибо Вам, Герои войны, вы смело и отважно боретесь за Независимость Украины и ценой собственных жизней защищаете наш народ,

– подписано под видео.

Смотрите видеообращение футболистов Динамо