"Герои войны"
Футболисты, тренерский штаб и президент Динамо записали видеообращение к украинскому народу и армии. Видео киевский клуб распространили по своим соцсетям и на ютуб-канале.
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Участие в ролике среди футболистов приняли: Андриевский, Сирота, Забарный, Цыганков, Шапаренко, Бойко, Бущан, Сидорчук, Караваев и Буяльский.
Присоединились к игрокам Вукоевич Гусев, которые являются помощниками главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Также несколько теплых слов сказал владелец "бело-синих" Игорь Суркис.
Спасибо Вам, Герои войны, вы смело и отважно боретесь за Независимость Украины и ценой собственных жизней защищаете наш народ,
– подписано под видео.
Смотрите видеообращение футболистов Динамо