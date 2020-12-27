Нападник Гента Роман Яремчук вибачився за видалення в матчі з Кортрейком. Українець був видалений на 22-й хвилині за поштовх суперника.

Вибачення він приніс у своєму інстаграмі.

"Вибачте, мені дуже соромно за свою поведінку. Я вибачаюся перед усіма вболівальниками, членами тренерського штабу і партнерами по команді", – написав Яремчук.

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Вилученням Яремчука: коротко

Українець на 22-й хвилині зустрічі штовхнув захисника господарів Петара Голубовича, який перебував без м'яча. Арбітр після перегляду повтору показав Яремчуку пряму червону картку.

Відео вилучення Яремчука

Для Романа поєдинок проти Кортрейка став 22 в поточному сезоні. На рахунку українця - 11 голів і чотири ассист. Наступну гру він пропустить через дискваліфікацію.

Гент знаходиться на дев'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. У наступному матчі команда Яремчука, Безуса і Пластуна 10 січня зіграє з Беєрсхотом.