Роман Яремчук – про удар суперника руками: Мені дуже соромно за свою поведінку
Нападник Гента Роман Яремчук вибачився за видалення в матчі з Кортрейком. Українець був видалений на 22-й хвилині за поштовх суперника.
Вибачення він приніс у своєму інстаграмі.
"Вибачте, мені дуже соромно за свою поведінку. Я вибачаюся перед усіма вболівальниками, членами тренерського штабу і партнерами по команді", – написав Яремчук.
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Вилученням Яремчука: коротко
Українець на 22-й хвилині зустрічі штовхнув захисника господарів Петара Голубовича, який перебував без м'яча. Арбітр після перегляду повтору показав Яремчуку пряму червону картку.
Відео вилучення Яремчука
Для Романа поєдинок проти Кортрейка став 22 в поточному сезоні. На рахунку українця - 11 голів і чотири ассист. Наступну гру він пропустить через дискваліфікацію.
Гент знаходиться на дев'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. У наступному матчі команда Яремчука, Безуса і Пластуна 10 січня зіграє з Беєрсхотом.
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