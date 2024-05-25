В останньому турі Ла Ліги Жирона розгромила Гранаду з рахунком 7:0. Кожен забий м'яч відбувся за участю українських легіонерів – Артема Довбика та Віктора Циганкова, пише 24 Канал.

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Жирона оцінила перформанс Циганкова

Колишній динамівець став автором дубля та результативної передачі. Один із забитих м'ячів Циганков відсвяткував у стилі культової саги "Зоряні війни".

Віктор підбіг до фанатської трибуни, де його очікував меч джедая. Він підняв його над собою, чим викликав бурхливу реакцію вболівальників.

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Жирона не залишила поза увагою цю подію. Клубна пресслужба підготувала постер.

"Jedinkov" (Джедінков), – підписали фото Віктора у новому образі.

Віктор Циганков з мечем джедая / фото ФК Жирона

Цікаво. Віктор Циганков є великим шанувальником фантастичної саги "Зоряні війні". Він колекціонує різноманітні сувеніри з героями фільму та передивляється улюблені серії франшизи.

У сезоні 2023/24 Циганков відіграв за Жирону 34 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 7 асистів. Каталонський клуб здобув "бронзу" чемпіонату Іспанії та вперше в історії отримав путівку в Лігу чемпіонів.