В последнем туре Ла Лиги Жирона разгромила Гранаду со счетом 7:0. Каждый забитый мяч состоялся при участии украинских легионеров – Артема Довбика и Виктора Цыганкова, пишет 24 Канал.
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Жирона оценила перформанс Цыганкова
Бывший динамовец стал автором дубля и результативной передачи. Один из забитых мячей Цыганков отпраздновал в стиле культовой саги "Звездные войны".
Виктор подбежал к фанатской трибуне, где его ожидал меч джедая. Он поднял его над собой, чем вызвал бурную реакцию болельщиков.
Цыганков ярко отпраздновал взятие ворот: смотрите видео
Жирона не оставила без внимания это событие. Клубная пресс-служба подготовила постер.
"Jedinkov" (Джединков), – подписали фото Виктора в новом образе.
Виктор Цыганков с мечом джедая / фото ФК Жирона
В сезоне 2023/24 Цыганков сыграл за Жирону 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Каталонский клуб завоевал "бронзу" чемпионата Испании и впервые в истории получил путевку в Лигу чемпионов.