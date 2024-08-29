В четверг, 29 августа, в рамках 3-го тура Ла Лиги Жирона принимала Осасуну. В стартовом составе "бело-красных" вышел украинец Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

Читайте также Цыганков разозлился на Жирону из-за трансферной деятельности

Феерия Цыганкова в Ла Лиге

Хозяева поля открыли счет на 34-й минуте. Цыганков выполнил шедевральную передачу в штрафную площадку на Брайана Хиля. Испанскому хавбеку осталось только подставить ногу.

Видео ассиста Цыганкова и гола Хиля

Но на этом украинец не остановился. В начале второго тайма Виктор отличился сам. Вингер оказался в нужном месте в нужное время и элегантно отправил мяч в сетку ворот Осасуны.

Видео гола Цыганкова

В итоге поединок завершился победой команды Цыганкова со счетом 4:0. Третий и четвертый гол забили Руис и Стуани. Виктор отыграл в поединке 81 минуту.

Отметим, что Жирона неудачно начала сезон в Ла Лиге. В первых двух матчах подопечные Мичела не одержали ни одной победы: ничья с Бетисом (1:1) и поражение от Атлетико (0:3).

Таким образом, возвращение Цыганкова в стартовый состав помогло "жиронцам" одержать первую победу в чемпионате Испании.