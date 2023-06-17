У п'ятницю, 16 червня, збірна України зробила неймовірний камбек, уперше за 23 роки перемігши, поступаючись у рахунку 0:2. Також цей матч став історичним для вінгера Жирони Віктора Циганкова, пише 24 Канал.
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Скоро може перегнати головного тренера
15-й номер збірної Україний забив переможний гол у ворота Північної Македонії. Він став десятим для футболіста за час виступів у складі національної команди. Це дозволило йому обійти Андрія Воробея та Андрія Гусіна, у яких було по дев'ять забитих м'ячів та вийти на дев'яте місце в списку найкращих бомбардирів збірної. З діючих гравців попереду тільки троє, а до головного тренера збірної залишається 5 голів.
Список найкращих бомбардирів в історії збірної України
- Андрій Шевченко – 48 голів (111 матчів);
- Андрій Ярмоленко – 45 (114);
- Євген Коноплянка – 21 (87);
- Сергій Ребров – 15 (75);
- Роман Яремчук – 13 (43);
- Олег Гусєв – 13 (98);
- Сергій Назаренко – 12 (56);
- Євген Селезньов – 11 (58);
- Віктор Циганков – 10 (46);
- Андрій Воробей – 9 (68);
- Андрій Гусін – 9 (71).