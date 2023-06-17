У п'ятницю, 16 червня, збірна України зробила неймовірний камбек, уперше за 23 роки перемігши, поступаючись у рахунку 0:2. Також цей матч став історичним для вінгера Жирони Віктора Циганкова, пише 24 Канал.

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Скоро може перегнати головного тренера

15-й номер збірної Україний забив переможний гол у ворота Північної Македонії. Він став десятим для футболіста за час виступів у складі національної команди. Це дозволило йому обійти Андрія Воробея та Андрія Гусіна, у яких було по дев'ять забитих м'ячів та вийти на дев'яте місце в списку найкращих бомбардирів збірної. З діючих гравців попереду тільки троє, а до головного тренера збірної залишається 5 голів.

Список найкращих бомбардирів в історії збірної України

Андрій Шевченко – 48 голів (111 матчів);

Андрій Ярмоленко – 45 (114);

Євген Коноплянка – 21 (87);

Сергій Ребров – 15 (75);

Роман Яремчук – 13 (43);

Олег Гусєв – 13 (98);

Сергій Назаренко – 12 (56);

Євген Селезньов – 11 (58);

Віктор Циганков – 10 (46);

Андрій Воробей – 9 (68);

Андрій Гусін – 9 (71).

Важливо. Наступний матч збірна України зіграє проти Мальти 19 червня о 19:00, де Віктор Циганков має всі шанси ще трішки піднятися у цьому престижному списку, до п'ятого місця залишилося забити 3 голи.