Михайло Мудрик визнаний Левом матчу у протистоянні проти Північної Македонії. Молодий нападник прокоментував свої дії на полі.

Варте уваги Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Результат приходить з часом

Збірна України влаштувала геніальний камбек у матчі проти Північної Македонії в рамкаї відбору до Євро-2024 (2:3). "Синьо-жовті" поступалися своєму супернику після першого тайму з рахунком 2:0, проте змогли зібратися з силами та думками, та перевернути все з ніг на голову. Левову частку внеску у тріумф українців зробив і Михайло Мудрик, який відзначився дебютними результативними діями у футболці національної збірної.

Зокрема, вінгер оформив два геніальних асисти – спершу Михайло продемонстрував індивідуальні навички та швидкість, прорвавшись по флангу та простріливши (там вже на місці опинився Юхим Конопля, який зрівняв рахунок у матчі), а згодом Мудрик неймовірним чином закинув м'яча у карний майданчик македонців, вчасно зреагувавши на вбігання Циганкова, який і вивів "синьо-жовтих" вперед. Таким чином, українські вболівальники (36%) визнали саме Михайла найкращим гравцем зустрічі.

Ніколи не сумнівайтеся в мені. Радий, що Конопля забив такий гол – опинився у цьому місці та цей час. Другий асист? Побачив Ваната і Циганкова. Треба було обрати, де пас буде кращий. Побачив, що Ванат не готовий, а Вітя забігає в зону. За збірну – такий кайф, всі свої хлопці. Дуже кайфую від збірної. Дуже приємний тренерський штаб, всі прагнуть перемог, правильний настрій. Сумував дуже за хлопцями. Приємно з ними проводити час, а після таких матчів – вдвічі приємніше. Можливо, трохи втома далася взнаки. Але потім, коли зрозуміли, що пан або пропав - почали діставати запаси. Зрозуміли, що це ще не вирок, билися до кінця,

– розповів Мудрик.

Нагадаємо, що збірна України свій стартовий матч відбору до Євро-2024 програла збірній Англії (0:2). Тоді "синьо-жовтих" на поле виводив тимчасовий виконуючий обов'язків головного тренера Руслан Ротань. Наступний матч українців в рамках кваліфікації відбудеться уже 19-го червня проти збірної Мальти, який свої перші дві зустрічі програла (Півні Македонія перемогал з рахунок 2:1 та Англія – 0:4).