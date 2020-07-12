Вінгер національно збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков може покинути клуб вже в найближчі сезони. Керівництво киян хоче сприяти розвитку футболіста та дало згоду відпустити у хороший європейський клуб.

Таку інформацію повідомив Telegram-канал "Динамо" Київ Inside.

Читайте також: Одіозний легіонер "Динамо" придбав новий спорткар за 400 тисяч євро: відео

Майбутнє Циганкова

За нашою інформацією каналу, брати Суркіси дали добро на продаж 22-річного таланта. Циганков відтепер може починати шукати варіанти для майбутньої кар'єри.

У повідомлення джерела підкреслили, що таке рішення потрібно було прийняти ще два роки тому.

На жаль, в руках фізкультурників талант його тільки згасав. Щиро, хочеться побажати інтелігентному хлопцеві наздогнати час і досягти бажаного,

– заявило джерело.

Додамо, що декілька європейських клубів стежать за молодим українцем та хотіли б бачити його у своєму складі.

У поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 36 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає 16 мільйонів євро.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"