"Динамо" готове продати лідера Віктора Циганкова
Вінгер національно збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков може покинути клуб вже в найближчі сезони. Керівництво киян хоче сприяти розвитку футболіста та дало згоду відпустити у хороший європейський клуб.
Таку інформацію повідомив Telegram-канал "Динамо" Київ Inside.
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Майбутнє Циганкова
За нашою інформацією каналу, брати Суркіси дали добро на продаж 22-річного таланта. Циганков відтепер може починати шукати варіанти для майбутньої кар'єри.
У повідомлення джерела підкреслили, що таке рішення потрібно було прийняти ще два роки тому.
На жаль, в руках фізкультурників талант його тільки згасав. Щиро, хочеться побажати інтелігентному хлопцеві наздогнати час і досягти бажаного,
– заявило джерело.
Додамо, що декілька європейських клубів стежать за молодим українцем та хотіли б бачити його у своєму складі.
У поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 36 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає 16 мільйонів євро.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національні збірній України.
- У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 22 матчі, в яких відзначився 9 голами та 6 асистами.