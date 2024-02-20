Найвищий рейтинг за версією WhoScored серед гравців Жирони належить Віктору Циганкову – 7,2. Артем Довбик отримав рейтинг 6,6 за цим порталом.

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Як оцінили гру українців

Згідно з Sofascore, перше місце серед гравців Жирони зайняв Ерік Гарсіа (7,5), а Циганков та Довбик отримали 7,3 та 6,8 відповідно.

Циганков відіграв 89 хвилин, забивши гол та здійснивши 3 удари по воротах (2 в створ, 1 – мимо), виконавши 52 дотики до м'яча.

Він віддав 30 точних передач із 39 (77%), отримав 2 попередження, вчинив 1 фол, виграв 2 відбирання та 1 перехоплення, а також втратив м'яч 13 разів і опинився в офсайді один раз. Його очікувана кількість голів (xG) склала 0,88.

Довбик відіграв весь матч, його xG становив 0,06. Він здійснив 1 удар по воротах (який був заблокований), зробив 1 успішне обігрування, виконав 21 дотик до м'яча та віддав 13 точних передач з 15 (78%), з яких 2 були ключовими. Також він виграв 1 верхову дуель, втратив м'яч 4 рази і опинився в офсайді двічі.

Як портали оцінили гру українців / Скриншот

Як портали оцінили гру українців / Скриншот

Як минув матч