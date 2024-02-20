Самый высокий рейтинг по версии WhoScored среди игроков Жироны принадлежит Виктору Цыганкову – 7,2. Артем Довбик получил рейтинг 6,6 по этому порталу.
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Как оценили игру украинцев
Согласно Sofascore, первое место среди игроков Жироны занял Эрик Гарсиа (7,5), а Цыганков и Довбик получили 7,3 и 6,8 соответственно.
Цыганков отыграл 89 минут, забив гол и совершив 3 удара по воротам (2 в створ, 1 – мимо), выполнив 52 касания к мячу.
Он отдал 30 точных передач из 39 (77%), получил 2 предупреждения, совершил 1 фол, выиграл 2 отбора и 1 перехват, а также потерял мяч 13 раз и оказался в офсайде один раз. Его ожидаемое количество голов (xG) составило 0,88.
Довбык отыграл весь матч, его xG составлял 0,06. Он совершил 1 удар по воротам (который был заблокирован), сделал 1 успешное обыгрывание, выполнил 21 касание мяча и отдал 13 точных передач из 15 (78%), из которых 2 были ключевыми. Также он выиграл 1 верховую дуэль, потерял мяч 4 раза и оказался в офсайде дважды.
Как порталы оценили игру украинцев / Скриншот
Как прошел матч
- Матч на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 3:2.
- "Баски" вышли вперед уже на второй минуте встречи благодаря голу Алекса Беренгера. До перерыва хозяева создали еще несколько опасных моментов, но не удалось их использовать.
- В начале второго тайма каталонцы сравняли счет – на 49-й минуте Виктор Цыганков удачно подставил ногу во вратарской площади после прострела с левого фланга штрафной от Ивана Мартина.
- Для Виктора это пятый гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Также в его активе три ассиста.