Атлетік – Жирона 3:2

Голи: Беренгер, 2, 56, Вільямс, 60 – Циганков, 49, Гарсія, 75

Жирона приїхала у Більбао після серії із двох невдалих матчів. Спершу "червоно-білі" вдома загубили очки із Реал Сосьєдад (0:0), а вже 10 лютого команда Мічела була розгромлена на виїзді Реалом 4:0, повідомляє 24 Канал.

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Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч у стартовому складі.

Вже на старті поєдинку господарі розмочили нулі на табло. Жахлива передача пішла від Гарсії в опорну зону гостей, яку перехопив суперник. Беренгер швидко вивів Атлетік уперед 1:0. Клуб із Більбао продовжив контролювати м'яч та тиснути на ворота Жирони.

Відео першого голу у матчі

Перший удар у площину воріт баскського клубу завдав на 10-й хвилині зустрічі. Довбик віддав під удар Циганкову, із пострілом якого впорався голкіпер. Після стартового штурму господарів у перші 10 хвилин, Жирона трохи адаптувалась до гри суперника. Найбільш помітним на полі у складі гостей був Циганков.

Через декілька хвилин саме Віктор вдруге пробивав у бік воріт господарів. Цього разу м'яч пролетів неподалік дев'ятки володінь Атлетіка, який після забитого голу почав показувати дуже прагматичний футбол.

У середині першого тайму господарі вибігли у стрімку атаку, яку ледь голом не завершив Вільямс, який дуже легко прибрав опікуна та не влучив у ближній нижній кут воріт Гассаніги.

На 34-й хвилині Еррера пробив поруч зі стійкою після передачі Довбика, а поштовх цій атаці дав Циганков, який красиво обіграв у стіночку із партнером по команді та віддав у центр штрафного майданчика.

Під завісу першого тайму міг Вільямс подвоювати перевагу господарів, але його удар головою був точно по центру воріт, де стояв голкіпер Жирони.

Перша частина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою Атлетік Більбао 1:0.

Результативна перестрілка у Більбао

Другий тайм розпочався із удару з гострого кута Савіо, який парирував голкіпер.

Вже через декілька секунд Циганков у дотик переправив м'яч у ворота господарів – 1:1. Віктор вп'яте забив у поточному сезоні-2023/2024.

Відео голу Циганкова

Менше 10 хвилин тривала радість гостей. На 56-й хвилині Беренгер вдруге у цій зустрічі вивів господарів уперед після грубої помилки оборони Жирони, а вже через 4-ри хвилини Атлетік збільшив перевагу вже до двох голів 3:1. Центрбеки дуже пасивно зіграли проти активного Вільямса, який продавив опікунів та легко пробив повз голкіпера "червоно-білих".

Відео другого голу Атлетік Більбао

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У середині другого тайму Жирона заробила право на штрафний, який став гольовим. Гарсія замкнув передачу зі стандарту та скоротив відставання гостей до одного голу 3:2.

Наприкінці зустрічі був свій момент у Довбика, якого добре у цьому матчі закрили центрбеки, але не влучив у ближній кут.

Вівіан самовіддано зіграв на лінії власних володінь, взявши на себе потужний удар із дальньої відстані. Перед цим удар Савіо заблокував голкіпер Атлетік.

Матч закінчився ударом головою від Хуанпе повз ворота.