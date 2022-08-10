Циганков – найкращий гравець матчу Штурм – Динамо

Київське Динамо повторно обіграло австрійський Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Цього разу героєм зустрічі став Віктор Циганков.

Циганков – герой матчу

Зустріч на стадіоні "Грац-Лібенау" у Граці завершилась у додатковий час із рахунком 1:2. Перший поєдинок тиждень тому українці виграли (1:0).

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Голи Вівчаренка і Циганкова принесли перемогу підопічним Мірчі Луческу.

Найкращим гравцем матчу за даними SofaScore став вінгер Динамо Віктор Циганков, його старання оцінили у 8,9 бала.

Циганков забив гол та зробив асист, завдав 6 ударів по воротах, з них 4 в площину, віддав 52 точні передачі (88%), зробив 4 ключові паси, виграв 7 з 18 єдиноборств, зробив 1 успішне обведення, 2 відбори та 1 перехоплення.

Також до трійки найкращих увійшли Микола Шапаренко (8,1) та Георгій Бущан (7,7).

Найгіршим у складі киян став Володимир Шепелєв з 5,9 балами.

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