Віктор Циганков може пропустити старт сезону в Ла Лізі

Український вінгер Жирони Віктор Циганков досі не може повноцінно тренуватися з командою. Гравець збірної України пропустив майже всю підготовку до сезону.

Вже 15 серпня каталонська Жирона зіграє матч першого туру чемпіонату Ла Ліги проти Бетіса. Цей поєдинок, напевно, пропустить українець Віктор Циганков.

Читайте також Циганков розлютився на Жирону через трансферну діяльність

Чому не зіграє Циганков

Неприємності для 26-річного вінгера розпочалися ще на Євро-2024. Під час матчу проти Румунії (0:3) Циганков отримав розрив м'яза стегна. Через травму Віктор пропустив два матчі групової стадії чемпіонату Європи та початок підготовки до сезону в клубі.

Лише нещодавно вінгер розпочав тренування в загальній групі. Проте через вірусне захворювання Циганков знову вибув з обойми "червоно-білих".

Тож українець ризикує пропустити перший офіційний матч сезону, який відбудеться 15 серпня.

Нагадаємо, що за підсумком минулого чемпіонату Жирона вперше у своїй історії пробилася до Ліги чемпіонів. Велика заслуга в цьому успіху українського дуету легіонерів – Артема Довбика та Віктора Циганкова.

У складі Жирони Віктор Циганков зіграв 53 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 13 асистів.

Під час літнього трансферного вікна Довбик залишив "жиронців" та приєднався до італійської Роми. А от Циганкову не вдалося здійснити трансфер до іншого клубу. Тож наступний сезон він зіграє у Жироні.