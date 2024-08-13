Уже 15 августа каталонская Жирона сыграет матч первого тура чемпионата Ла Лиги против Бетиса. Этот поединок, наверняка, пропустит украинец Виктор Цыганков.

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Почему не сыграет Цыганков

Неприятности для 26-летнего вингера начались еще на Евро-2024. Во время матча против Румынии (0:3) Цыганков получил разрыв мышцы бедра. Из-за травмы Виктор пропустил два матча групповой стадии чемпионата Европы и начало подготовки к сезону в клубе.

Лишь недавно вингер начал тренировки в общей группе. Однако из-за вирусного заболевания Цыганков снова выбыл из обоймы "красно-белых".

Поэтому украинец рискует пропустить первый официальный матч сезона, который состоится 15 августа.

Напомним, что по итогам прошлого чемпионата Жирона впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов. Большая заслуга в этом успехе украинского дуэта легионеров – Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

К слову. В составе Жироны Виктор Цыганков сыграл 53 матча, в которых забил 11 голов и отдал 13 ассистов.

Во время летнего трансферного окна Довбик покинул "жиронцев" и присоединился к итальянской Роме. А вот Цыганкову не удалось осуществить трансфер в другой клуб. Поэтому следующий сезон он сыграет в Жироне.