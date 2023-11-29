Така гра Судакова привертає увагу європейських клубів. Найбільше Георгія сватають у туринський Ювентус, хоча офіційних пропозицій Шахтар поки що він "старої синьйори" не отримував. Однак ці чутки є хорошим стимулом для 21-річного півзахисника рости у футболці "гірників" для того, аби інформація у пресі стала реальністю.

До теми Гравці обирають клуби, а не навпаки, – Судаков відреагував на інтерес Ювентуса

Гідна відповідь футболіста

Під час останньої програми "Циганик Live" відомий коментатор Ігор Циганик порівняв гру Судакова у цьому сезоні із попереднім-2022/2023. На його думку, Георгій показує на свій найкращий рівень гри, який був у минулому сезоні. Журналіст попросив завчасно не одягати на вихованця донецького клубу футболку Ювентуса, адже той досі грає за донеччан.

Схоже, що ці слова коментатора зачепили Судакова. Після переможного поєдинку над Антверпеном Георгій зробив селфі із роздягальні "кротів", де виокремив на футболці клуб, за який виступає.

Спершу Георгій виклав скриншот із моменту відео, де Циганик говорить про нього, написавши 24:19". А вже у наступному фото показав футболка якого клубу на ньому одягнута зараз.

4:20. Як бачите, я в футболці Шахтаря,

– написав Судаков.



Судаков відповів Циганику / Скриншот з інстаграму футболіста



Судаков показав Циганику, за який клуб виступає / Скриншот із інстаграму Георгія