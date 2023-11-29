Такая игра Судакова привлекает внимание европейских клубов. Больше Георгия сватают в туринский Ювентус, хотя официальных предложений Шахтер пока он "старой синьоры" не получал. Однако эти слухи являются хорошим стимулом для 21-летнего полузащитника расти в футболке "горняков" для того, чтобы информация в печати стала реальностью.

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Достойный ответ футболиста

Во время последней программы "Цыганик Live" известный комментатор Игорь Цыганик сравнил игру Судакова в этом сезоне с предыдущим-2022/2023. По его мнению, Георгий указывает на свой лучший уровень игры, который был в прошлом сезоне. Журналист попросил заранее не одевать на питомца донецкого клуба футболку Ювентуса, ведь тот до сих пор играет за дончан.

Похоже, эти слова комментатора затронули Судакова. После победного поединка над Антверпеном Георгий сделал селфи из раздевалки "кротов", где выделил на футболке клуб, за который выступает.

Сначала Георгий выложил скриншот с момента видео, где Цыганик говорит о нем, написав 24:19". А уже в следующем фото показал футболка какого клуба на нем одета сейчас.

4:20. Как видите, я в футболке Шахтера,

– написал Судаков.



Судаков ответил Цыганику / Скриншот с инстаграмма футболиста



Судаков показал Цыганику, за который клуб выступает / Скриншот с инстаграмма Георгия