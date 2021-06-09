Цей список не відповідає дійсності, – Пятов про плейлист на Євро-2020

Капітан збірної України Андрій Пятов пролив світло на ситуацію щодо плейлисту на Євро-2020. У попередньому списку було декілька пісень, серед яких російські. Однак список створили не українські футболісти.
Ми меломани, у кожного свій напрямок
Голкіпер Шахтаря прокоментував ситуацію з плейлистом під час пресконференції у Бухаресті. Він запевнив, що не подавав жодного списку.
До слова Збірна України оновила плейлист для Євро-2020, прибравши усіх російських виконавців
Окрім того, Пятов заявив, що у збірній України багато меломанів і команда складе новий список.
Щоб закрити тему з плейлистом збірної. Ми дійсно не подавали. Там фігурує, що капітан подавав цей список. Я нічого не подавав. Ми сьогодні з хлопцями складемо, немає проблем. Ми меломани, у кожного свій напрямок. Цей список не відповідає дійсності,
– розповів Пятов.
Що відомо про скандальний список
- 8 червня розгорівся скандал після того, як було опубліковано плейлист збірної України на Євро-2020. У список потрапили композиції російських виконавців Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE.
- Зауважимо, що Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну, а трек 10age виключили з офіційного плейлиста Євро-2020 через ненормативну лексику.
- Згодом стало відомо, що українські футболісти не подавали список. Українська асоціація футболу (УАФ) пояснила, що пісні вибрали в УЄФА.
- У своєму виборі УЄФА користувалася даними з локальних чартів України.