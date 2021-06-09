Ми меломани, у кожного свій напрямок

Голкіпер Шахтаря прокоментував ситуацію з плейлистом під час пресконференції у Бухаресті. Він запевнив, що не подавав жодного списку.

До слова Збірна України оновила плейлист для Євро-2020, прибравши усіх російських виконавців

Окрім того, Пятов заявив, що у збірній України багато меломанів і команда складе новий список.

Щоб закрити тему з плейлистом збірної. Ми дійсно не подавали. Там фігурує, що капітан подавав цей список. Я нічого не подавав. Ми сьогодні з хлопцями складемо, немає проблем. Ми меломани, у кожного свій напрямок. Цей список не відповідає дійсності,

– розповів Пятов.

Що відомо про скандальний список