Цей бій для всієї моєї країни, – Усик про головну мету реваншу проти Джошуа

Вже цього літа відбудеться довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у серпні.

Усик: Молюся за свою країну

Олександр Усик та Ентоні Джошуа зустрілися 29 червня у Лондоні. Боксери провели пресконференцію та влаштували дуель поглядів.

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Спілкуючися з журналістами, Усик активно висловлює свою громадянську позицію та наголошує світу про злочини окупантів.

Цей бій для всієї моєї країни, для кожної людини, яка захищає її, для тих, хто вже, на жаль, помер, захищаючи її. Я кожного дня в молитві. Дякую богові, що я прокинувся. Молюся за свою країну. Це дуже важко, коли ти розумієш, що там відбувається,

– зазначив Олександр.

"Багато людей надсилають мені повідомлення – мої друзі, які воюють, просто звичайні люди. Вони підтримують мене і надихають мене тим, що кажуть: "Сашко, ми за тебе, ми віримо в тебе, порадуй нас своєю перемогою", – сказав Усик.

Планами щодо своєї підготовки Олександр не поспішає ділитися. Українець впевнений, що бій-відповідь проти Джошуа буде історичним для українського боксу.

"Хочеш розсмішити бога – розкажи йому про свої плани. Я дуже багато працюю в тренувальному таборі. 20 серпня ви побачите нову історію українського боксу", – додав український боксер.

Усик – Джошуа: головне про бій