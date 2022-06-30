Усик: Молюсь за свою страну
Александр Усик и Энтони Джошуа встретились 29 июня в Лондоне. Боксеры провели пресс-конференцию и устроили дуэль взглядов.
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Общаясь с журналистами, Усик активно выражает свою гражданскую позицию и подчеркивает мир о преступлениях оккупантов.
Это сражение для всей моей страны, для каждого человека, защищающего ее, для тех, кто уже, к сожалению, умер, защищая ее. Я каждый день в молитве. Благодарю бога, что я проснулся. Молюсь за свою страну. Это очень тяжело, когда ты понимаешь, что там происходит,
– отметил Александр.
"Многие люди присылают мне сообщения – мои друзья, которые воюют, просто обычные люди. Они поддерживают меня и вдохновляют меня тем, что говорят: "Саша, мы за тебя, мы верим в тебя, порадуй нас своей победой"", – сказал Усик.
Планами своей подготовки Александр не спешит делиться. Украинец уверен, что ответный бой против Джошуа будет историческим для украинского бокса.
"Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах. Я очень много работаю в тренировочном лагере. 20 августа вы увидите новую историю украинского бокса", – добавил украинский боксер.
Усик – Джошуа: главное о бое
- Усик и Джошуа встретятся на ринге 20 августа в Саудовской Аравии. Боксеры уже подписали официальное соглашение о реванше.
- Британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.
- Энтони уверен, что в этот раз ему удастся торжествовать. Александр с этим не согласен и всех убеждает, что он будет другим в этот раз.
- В Лондоне боксеры провели дуэль взглядов. Они до последнего не желали отводить взгляд. Британский промоутер вмешался в противостояние.