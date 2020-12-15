Президент Динамо Ігор Суркіс висловив своє незадоволення роботою арбітрів на матчах чемпіонату України.

Суркіс закликав голову комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі провести відповідну роботу. Про це Ігор Суркіс заявив у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

"Судді можуть помилятися, це частина футболу. Але суддівство повинно бути послідовним і неможливо в одному і тому ж матчі за однакові порушення давати різні покарання", – сказав він.

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За словами президента Динамо, якщо арбітр вирішив, що Шепелєв заслуговував червоної картки, то за такий же фол на Шапаренко він ще до перерви мав видалити Селезньова. Однак, суддя вчинив інакше.

"Я довго мовчав, але тепер це вже просто неможливо. Впровадження VAR дало українським арбітрам нові можливості. Наприклад, вони дивляться повтори, коли їм заманеться, а схожі ситуації на користь іншої команди навіть не переглядають. Якщо брати матч з Колосом, то якби Мірча Луческу не влаштував демарш з виходом на поле, то головний арбітр і суддя VAR продовжили б своє свавілля. По-іншому я це назвати не можу. Нам не потрібна допомога арбітрів, ми хочемо одного – послідовного та чесного суддівства", – додав Суркіс

На його думку, справа навіть не у матчі з Колосом. Питання до непослідовності, яка не дає можливості нормально грати у футбол.

"Гравці готуються, працюють на тренуваннях, потім виходять на поле, а там одне суддівське рішення гірше іншого. Ніколи не звертався до Лучано Лучі, але час настав. У вас є час, є зимова перерва, ви можете провести роботу з арбітрами, щоб вони додали в професіоналізмі і правильності ухвалення рішень", – сказав Суркіс.

Також власник Динамо переконаний: в Асоціації футболу повинні розуміти, що ставлення до всіх клубів повинно бути однаковим.

Чому Суркіс обурений

В останньому матчі перед зимовою перервою в УПЛ Динамо сенсаційно втратило очки, не зумівши обіграти Колос з Ковалівки. Суддівство в цьому поєдинку викликало питання як в однієї, так і в іншої команди.