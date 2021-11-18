Це все чутки, – український борець Новіков спростував інформацію щодо зміни громадянства

Титулований український борець греко-римського стилю Семен Новіков заперечив факт зміни громадянства. Проте він зізнався, що готовий розглянути цікаві пропозиції від інших країн.

Новіков не проти змінити громадянство

Раніше ЗМІ повідомляли, що Новіков ухвалив рішення про зміну спортивного громадянства та перейшов до збірної Болгарії.

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Нібито головною причиною була конкуренція з Жаном Беленюком. Оскільки обидва борці виступали у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Семену не вдалося потрапити на Олімпіаду-2020. Його головний конкурент – Беленюк, представляв Україну на Іграх у Токіо.

Український чемпіон Європи-2020 та призер Кубку світу з греко-римської боротьби спростував інформацію щодо зміни громадянства. Проте спортсмен зазначив, що розгляне пропозиції від інших країн.

Він наголосив, що в Україні ним не цікавляться. За його словами, він залишився на самоті зі своєю травмою.

Інформація про зміну громадянства – це все чутки. І дуже шкода, що до мене звертаються тільки з приводу якихось чуток, а не тоді, коли у мене виникають проблеми. Але, чесно кажучи, на жаль, вони нікого не цікавлять у цій країні,

– запевнив борець.

Семен Новіков: що відомо про спортсмена