Це український дух, – Шевченко розповів про свою маму та сестру, які лишилися в Києві

Колишній тренер національної команди України Андрій Шевченко розповів про своїх рідних, які залишилися у Києві. Ексфутболіст розповідає всьому світу про жорстокість російської армії.

Шевченко: Ми маємо причину, через яку боремося

В інтерв'ю Шевченко згадав про президента України Володимира Зеленського. Колишній гравець Мілана захоплюється українським народом.

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Бо ми маємо причину, через яку боремося. Впевнений, ми будем битися до останньої людини, останньої хвилини. Люди об’єдналися, у нас сильний лідер – наш президент. Він робить багато великих речей, об’єднує людей,

– сказав Шевченко.

"Хочу подякувати всьому світу, який підтримує Україну. Вдячний Великій Британії за неймовірну підтримку. Дякую кожному, хто підтримує Україну. Це дуже складний момент для нашої нації", – наголосив екстренер збірної.

Ексфутболіст розповів, що в Києві лишилася його мама та сестра. Він хотів їх забрати з України, проте вони відмовляються.

Так, пробував багато разів. Але відповідь негативна. Вони хочуть лишитися там. Це український дух,

– додав Шевченко.

Відео виступу Шевченка

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