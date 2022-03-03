Шевченко: У нас есть причина, через которую боремся

В интервью Шевченко упомянул о президенте Украины Владимире Зеленском. Бывший игрок Милана в восторге от украинского народа.

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Потому что у нас есть причина, по которой боремся. Уверен, мы будем биться до последнего человека, последней минуты. Люди объединились, у нас сильный лидер – наш президент. Он делает много больших вещей, объединяет людей,

– сказал Шевченко.

"Хочу поблагодарить весь мир, который поддерживает Украину. Благодарен Великобритании за невероятную поддержку. Спасибо каждому, кто поддерживает Украину. Это очень сложный момент для нашей нации", - подчеркнул экс-тренер сборной.

Экс-футболист рассказал, что в Киеве осталась его мать и сестра. Он хотел их забрать из Украины, но они отказываются.

Да, пробовал много раз. Но ответ отрицательный. Они хотят остаться там. Это украинский дух,

– добавил Шевченко.

Видео выступления Шевченко

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