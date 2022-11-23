А це точно футбол, а не теніс: Іспанія зробила рахунок із Коста-Рикою 7:0
23 листопада 2022 , 19:55Читать новость на русском
Збірна Іспанія не зупиняється навіть після 5:0. Наприкінці матчу став 7:0 на користь "Фурії Рохи".
На останній 90-й хвилині основного часу Солер зробив різницю у шість голів. Карлос був першим на м'ячі після скидання від Наваса, який відбив перед собою м'яч після прострілу, пише 24 канал.
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Роблять усе, що тільки хочуть
Вже у компенсований до матчу час Мората зробив рахунок 7:0. Результативну передачу у свій актив записав автор першого голу у зустрічі Ольмо.
Нагадаємо, що перед поєдинком Альваро був одним із іспанців, які мали симптоми застуди через кондиціонери.
7:0 – найбільша перемога на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.