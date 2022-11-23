На екваторі другого тайму м'яч вп'яте побував у ворота костариканців. Цього разу Гаві став автором справжнього шедевра. 18-річний півзахисник Барселони взяв на себе ініціативу, майстерно обіграв суперника та пробив з-за меж штрафного, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна краса

Асистентом такої передачі на Гаві став нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората.

Гаві забив свій третій гол у футболці іспанської збірної за 14 зіграних матчів.

Іспанія повела у рахунку 5:0. Про впевненіший старт чемпіонату світу-2022 й годі мріяти.