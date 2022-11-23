На останній 90-й хвилині основного часу Солер зробив різницю у шість голів. Карлос був першим на м'ячі після скидання від Наваса, який відбив перед собою м'яч після прострілу, пише 24 канал.

До теми 18-річний вундеркінд Іспанії забив п'ятий гол у ворота Коста-Рики на ЧС-2022

Роблять усе, що тільки хочуть

Вже у компенсований до матчу час Мората зробив рахунок 7:0. Результативну передачу у свій актив записав автор першого голу у зустрічі Ольмо.

Нагадаємо, що перед поєдинком Альваро був одним із іспанців, які мали симптоми застуди через кондиціонери.

7:0 – найбільша перемога на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.