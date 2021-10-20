На пресконференції після матчу Роберто Де Дзербі говорив про те, що протистояти такому Реалу було б непросто будь-якій команді.
Як це було Реал познущався над Шахтарем на НСК "Олімпійський": відео
"Це не найбільша поразка в моїй кар'єрі. У першому таймі ми грали не так вже й погано. Трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол – Бензема був в чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило, яке неправильне, тому і зарахували цей гол.
Другий гол ми пропустили занадто швидко – ледве почався другий тайм. Можна сказати, що після нього гра була зроблена. Реал грав дуже добре. Коли він так грає, будь-якому супернику доводиться несолодко", – зазначив Де Дзербі.
Шахтар – Реал: після матчу
- Команда Роберто Де Дзербі нічого не змогла протиставити іменитим гостям з Мадрида. Реал розгромив "гірників" на НСК "Олімпійський" з рахунком 5:0. Автогол в пасиві Сергія Кривцова, дубль оформив Вінісіус, а по разу відзначилися Родріго і Бензема.
- Шахтар у трьох турах ЛЧ не забив жодного м'яча і з одним очком посідає останнє місце у квартеті D. Наступний матч підопічні Роберто Де Дзербі зіграють 3 листопада проти Реала в Мадриді.
- Шанси на вихід з групи залишаються, але вони не здаються такими реальними. Наступну гру "гірники" проведуть 3 листопада на "Сантьяго Бернабеу".