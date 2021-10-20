На пресконференції після матчу Роберто Де Дзербі говорив про те, що протистояти такому Реалу було б непросто будь-якій команді.

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"Це не найбільша поразка в моїй кар'єрі. У першому таймі ми грали не так вже й погано. Трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол – Бензема був в чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило, яке неправильне, тому і зарахували цей гол.

Другий гол ми пропустили занадто швидко – ледве почався другий тайм. Можна сказати, що після нього гра була зроблена. Реал грав дуже добре. Коли він так грає, будь-якому супернику доводиться несолодко", – зазначив Де Дзербі.

Шахтар – Реал: після матчу