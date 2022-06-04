"Це не Євробачення": ексгравець Уельсу закликає своїх земляків не шкодувати "синьо-жовтих"
Джерело:Mirror
У неділю, 5 червня відбудеться матч Уельс – Україна, де вирішиться, хто з цих команд поїде на чемпіонат світу-2022. У попередньому поєдинку українці перемогли збірну Шотландії.
Хорн: Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію
Колишній гравець збірної Уельсу Баррі Хорн поділився думками щодо майбутнього поєдинку своїх земляків проти України в плей-офф відбору на чемпіонату світу-2022.
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Це не пісенний конкурс Євробачення. Місця на чемпіонаті світу не визначаються всенародним голосуванням. Якби я грав, моє мислення було б простим: я хотів би перемогти їх. Це – спорт. Я тиснув суперникам руки, бажав їм всього найкращого, а потім грав у справжній футбол без жалю,
– сказав ексгравець.
Хорн впевнений у перемозі своїх земляків. Також він прокоментував попередній матч збірної України проти Шотландії.
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Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію, бо вони мають кілька дуже хороших гравців.
Але право участі в Чемпіонаті світу має бути здобутим на полі, а не на почуттях чи симпатіях. Переконаний, що ми все зробимо правильно, і цього разу я впевнений у результаті", – сказав Баррі Хорн.
Уельс – Україна: головне про матч
- Вже 5 червня відбудеться важливий матч для української збірної. "Синьо-жовті" зіграють проти Уельсу у фіналі в плей-офф відбору на чемпіонату світу-2022. За результатами цього поєдинку визначиться ще одна країна-учасник Мундіалю у Катарі.
- Національна команда вже прибула Кардіффу, де і відбудеться гра.
- У попередньому матчі проти Шотландії Україна здобула впевнену перемогу – 1:3. національна команда тріумфувала завдяки голам Андрія Ярмоленка, Романа Яремчука та Артема Довбика.
- На фінал проти Уельсу українці розкупили усі квитки, які виділили у гостьовий сектор для наших фанатів Асоціація футболу Уельсу.
- Відзначимо, що стадіон "Кардіфф Сіті", який прийме поєдинок, вміщує 30 тисяч глядачів.