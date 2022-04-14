Це маячня одного маразматика, який просто зомбує людей, – Бабич про війну у Донецьку

Головний тренер Кривбаса Олександр Бабич розповів про війну на Донбасі. Наставник пригадав Маріуполь, яким місто було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бабич: Ми бачимо, що місто повністю знищене

43-річний спеціаліст протягом трьох сезоні керував клубом із Маріуполя. Олександр Бабич спостерігав за розвитком міста, яке після приходу окупантів перетворилось на одну велику руїну.

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"Я бачив, як розвивається Маріуполь. Як облаштовуються парки, сквери, відкриваються чудові кафе, де люди сиділи сім'ями, а ми неодноразово збиралися командою. І зараз ми бачимо, що місто повністю знищене, повністю знищено футбольну базу, футбольні поля", – сказав тренер.

"Ніхто не казав, що Донбас вісім років бомблять"

Олександр Бабич керував клубом із Маріуполя з вересня 2017-го до кінця липня 2022-го року.

Головний наставник Кривбаса розвіяв міфи про бомбардування Донецька, яке триває вже 8 років. За словами Бабича, пі час перерв у чемпіонаті деякі з команди їздили туди, щоб побачитись із рідними та друзями. Вони спокійно гуляли та сиділи у кафе.

Про ту нісенітницю, яку несуть рашисти з приводу восьми років, коли "бомбили Донецьк", можу сказати, що коли були паузи в чемпіонаті, наші хлопці за можливості їздили до Донецька до своїх друзів, батьків. І добре, мирно відпочивали, ходили до кафе, гуляли парками. Ніхто не казав, що Донбас вісім років бомблять. Це маячня одного маразматика, який просто зомбує людей,

– розповів Бабич.

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