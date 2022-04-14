Бабич: Мы видим, что город полностью уничтожен

43-летний специалист в течение трех сезонов руководил клубом из Мариуполя. Александр Бабич наблюдал за развитием города, который после прихода оккупантов превратился в одну большую руину.

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"Я видел, как развивается Мариуполь. Как обустраиваются парки, скверы, открываются великолепные кафе, где люди сидели семьями, а мы неоднократно собирались командой. И сейчас мы видим, что город полностью уничтожен, полностью уничтожена футбольная база, футбольные поля", – сказал тренер.

Подробности. Александр Бабич руководил клубом из Мариуполя с сентября 2017 года до конца июля 2022 года.

"Никто не говорил, что Донбасс восемь лет бомбят"

Главный наставник Кривбасса развеял мифы о бомбардировке Донецка, которая длится уже 8 лет. По словам Бабича, во время перерывов в чемпионате некоторые из команды ездили туда, чтобы увидеться с родными и друзьями. Они спокойно гуляли и сидели в кафе.

О той чепухе, которую несут рашисты по поводу восьми лет, когда "бомбили Донецк", могу сказать, что когда были паузы в чемпионате, наши ребята по возможности ездили в Донецк к своим друзьям, родителям. И хорошо, мирно отдыхали, ходили в кафе, гуляли по паркам. Никто не говорил, что Донбасс восемь лет бомбят. Это бред одного маразматика, который просто зомбирует людей,

– рассказал Бабич.

Что известно тренерской карьере Бабича