Бабич: Мы видим, что город полностью уничтожен
43-летний специалист в течение трех сезонов руководил клубом из Мариуполя. Александр Бабич наблюдал за развитием города, который после прихода оккупантов превратился в одну большую руину.
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"Я видел, как развивается Мариуполь. Как обустраиваются парки, скверы, открываются великолепные кафе, где люди сидели семьями, а мы неоднократно собирались командой. И сейчас мы видим, что город полностью уничтожен, полностью уничтожена футбольная база, футбольные поля", – сказал тренер.
Подробности. Александр Бабич руководил клубом из Мариуполя с сентября 2017 года до конца июля 2022 года.
"Никто не говорил, что Донбасс восемь лет бомбят"
Главный наставник Кривбасса развеял мифы о бомбардировке Донецка, которая длится уже 8 лет. По словам Бабича, во время перерывов в чемпионате некоторые из команды ездили туда, чтобы увидеться с родными и друзьями. Они спокойно гуляли и сидели в кафе.
О той чепухе, которую несут рашисты по поводу восьми лет, когда "бомбили Донецк", могу сказать, что когда были паузы в чемпионате, наши ребята по возможности ездили в Донецк к своим друзьям, родителям. И хорошо, мирно отдыхали, ходили в кафе, гуляли по паркам. Никто не говорил, что Донбасс восемь лет бомбят. Это бред одного маразматика, который просто зомбирует людей,
– рассказал Бабич.
Что известно тренерской карьере Бабича
- Практически всю карьеру тренера провел в одесском Черноморце. Работал с разными командами "моряков".
- В 2017 году возглавил Мариуполь.
- В первый день октября 2011 занял тренерское кресло в Кривбассе из Кривого Рога, который выступает в Первой лиге Украины.