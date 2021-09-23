Це мала частка того, що вони могли б зробити у США, – Боб Арум про кар'єру Кличків у Німеччині

Легендарні українські боксери брати Клички побудували успішну кар'єру в Німеччині, де провели більшість своїх поєдинків. Та кар'єра Володимира та Віталя могла скластися інакше.

Арум: Клички змогли заробити хороші гроші в Німеччині

Боб Арум, відомий промоутер і глава компанії Top Rank, зізнався, що хотів співпрацювати з Кличками. За його словами, спершу брати приїхали саме у США.

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"Обидва брати Клички приїхали спочатку у США. Тоді у HBO мені сказали поставити їх на кард Флойда Мейвезера у Лас-Вегасі. Я завжди хотів їх підписати, тому що вони були двома дуже розумними хлопцями. Неймовірні особистості з дивовижними здібностями", – розповів Арум.

Арум додав, що Клички вирішили укласти контракт з німецьким промоутером Берндтом Бенте.

"Але замість цього вони пішли до німецького консультанта, на ім'я Берндт Бенте. Він заточив їх у Німеччині і тримав подалі від американців", зазначив промоутер.

На думку глави Top Rank, брати Клички могли заробити набагато більше, якби виступали у США.

Клички змогли заробити хороші гроші, боксуючи в Німеччині, але це лише мала частка того, що вони могли б зробити, якби їх як слід просувати тут, у США,

– резюмував Арум.