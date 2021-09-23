Арум: Кличко смогли заработать хорошие деньги в Германии
Боб Арум, известный промоутер и глава компании Top Rank, признался, что хотел сотрудничать с Кличко. По его словам, сначала братья приехали именно в США.
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"Оба брата Кличко приехали сначала в США. Тогда в HBO мне сказали поставить их на кард Флойда Мейвезера в Лас-Вегасе. Я всегда хотел их подписать, потому что они были двумя очень умными парнями. Невероятные личности с удивительными способностями", – рассказал Арум.
Арум добавил, что Кличко решили заключить контракт с немецким промоутером Берндтом Бенте.
"Но вместо этого они пошли к немецкому консультанту по имени Берндт Бенте. Он "заточил их в Германии и держал подальше от американцев", отметил промоутер.
По мнению главы Top Rank, братья Кличко могли заработать гораздо больше, если бы выступали в США.
Кличко смогли заработать хорошие деньги, боксируя в Германии, но это лишь малая доля того, что они могли бы сделать, если бы их как следует продвигали здесь, в США,
– резюмировал Арум.
- По информации СМИ, Владимир Кличко заработал за свою карьеру около 120 – 150 миллионов долларов. Кроме гонораров за бои, в эту сумму включены рекламные контракты украинца за время его профессиональной боксерской карьеры.
- В то же время заработок Виталия Кличко за период профессиональной карьеры оценивают в 65 миллионов долларов. Виталий в среднем зарабатывал 4 – 5 миллионов долларов за каждый бой.
- Братья Кличко – бывшие чемпионы мира в тяжелом весе.