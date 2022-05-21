Це ганебний день для тенісу, – Стаховський про рішення позбавити Вімблдон очок
Джерело:твітер Сергія Стаховського
Тенісні асоціації винесли скандальне рішення, забравши у Вімблдону рейтингові очки. Колишній тенісист Сергій Стаховський прокоментував такі дії ATP.
Стаховський: Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників
Тема відсторонення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону набуває все більшого розголосу. Дрова у вогонь підкинули ще тенісні асоціації, які вирішили відреагувати на таке рішення організаторів своїми скандальними діями.
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Схоже, що ATP та WTA відкрито підтримують агресію Росії у бік України. Вони вважають бан росіян та білорусів неправильним. Тому вирішили забрати у Вімблдону рейтингові очки. На ці дії вже відреагував колишній український тенісист Сергій Стаховський. Українець повністю розчарований рішенням ATP.
Стаховський зізнався, що ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік ворогів.
Але мені здається, що навіть моїм товаришам по грі шкода загарбників та колабораціоністів із Росії та Білорусі. Гравці, які за 85 днів так і не змогли виступити із чітким повідомленням про засудження вторгнення до України. Це ганебний день для тенісу,
– написав Стаховський.
Вімблдон за Україну, а тенісні асоціації на боці ворога
- 20 травня WTA вслід за ATP оголосила, що не буде нараховувати очок тенісистам за участь на Вімблдоні-2022. А все через те, що організатори заборонили виступати тенісистам із Росії та Білорусі.
- У WTA запевнили, що готові змінити своє рішення, якщо до змагань допустять учасників ворожих країн.
- Організатори лондонського турніру вже відреагували на такі рішення асоціацій. Пресслужба клубу опублікувала пояснення, у якому чітко дають зрозуміти, що організатори стоять на боці України та не змінять своєї позиції щодо росіян та білорусів.
- Нагадаємо, що бан російських та білоруських тенісистів розкритикували інші зірки тенісу. Але на сторону організаторів стали українські тенісисти, які не хочуть ділити один корт із суперниками, які представляють ворожі країни. Українці звертались до "колег по цеху", щоб ті публічно висловили свою позицію щодо агресії Росії та Білорусі у бік України, але ті так і не перервали своє довготривале мовчання.
- За такі заяви Еліна Світоліна "отримала на горіхи" від президента Федерації тенісу Росії Шаміля Тарпіщева. Але за першу ракетку України заступився глава НОК країни Сергій Бубка.