Це ганебний день для тенісу, – Стаховський про рішення позбавити Вімблдон очок

Тенісні асоціації винесли скандальне рішення, забравши у Вімблдону рейтингові очки. Колишній тенісист Сергій Стаховський прокоментував такі дії ATP.

Стаховський: Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників

Тема відсторонення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону набуває все більшого розголосу. Дрова у вогонь підкинули ще тенісні асоціації, які вирішили відреагувати на таке рішення організаторів своїми скандальними діями.

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Схоже, що ATP та WTA відкрито підтримують агресію Росії у бік України. Вони вважають бан росіян та білорусів неправильним. Тому вирішили забрати у Вімблдону рейтингові очки. На ці дії вже відреагував колишній український тенісист Сергій Стаховський. Українець повністю розчарований рішенням ATP.

Стаховський зізнався, що ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік ворогів.

Але мені здається, що навіть моїм товаришам по грі шкода загарбників та колабораціоністів із Росії та Білорусі. Гравці, які за 85 днів так і не змогли виступити із чітким повідомленням про засудження вторгнення до України. Це ганебний день для тенісу,

– написав Стаховський.

Вімблдон за Україну, а тенісні асоціації на боці ворога