Стаховский: Никогда бы не подумал, что кто может стать на сторону захватчиков

Тема отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона приобретает все большую огласку. Дрова в огонь подбросили еще теннисные ассоциации, решившие отреагировать на такое решение организаторов своими скандальными действиями.

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Похоже, ATP и WTA открыто поддерживают агрессию России в сторону Украины. Они считают бан россиян и белорусов неправильным. Поэтому решили забрать у Уимблдона рейтинговые очки. На эти действия уже отреагировал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский. Украинец полностью разочарован решением ATP.

Стаховский признался, что никогда бы не подумал, что кто-нибудь может стать на сторону врагов.

Но мне кажется, что даже моим товарищам по игре жаль захватчиков и коллаборационистов из России и Белоруссии. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Это позорный день для тенниса,

– написал Стаховский.

Уимблдон за Украину, а теннисные ассоциации на стороне врага