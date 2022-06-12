"Це футбольний матч, а не політика": тренеру Вірменії не переклали запитання про війну в Україні

Збірна України впевнено обіграла Вірменію у другому матчі Ліги націй-2022/2023. Поєдинок закінчився з рахунком 3:0.

Що сказав тренер після поразки

Під час пресконференції наставнику збірної Вірменії Хоакіну Капарросу відмовили перекладати запитання української журналістки про війну в Україні. Тренер прокоментував лише спортивну складову гри.

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"На мій погляд, наша команда показала доволі непогану гру, але пропустила три несправедливі м'ячі, – цитує слова Капарроса офіційний сайт Української асоціації футболу. – Нам доводиться грати в напруженому графіку, і це сьогодні позначилося на наших діях.

Під час матчу один із футболістів попросив заміну, і саме після цього в нашій грі з'явилися проблеми. Саме через щільний графік мені довелося сьогодні провести багато замін.

А вже після другого голу українців нам взагалі стало дуже важко. Ми всі дуже засмучені результатом", – сказав головний коуч вірмен.

Журналістка спортивного видання Tribuna Ірина Козюпа повідомила у своїх соцмережах, що поставила Капарросу запитання щодо війни в Україні, проте відповідь вона не отримала.

Цей матч мав пройти в Україні, але сьогодні збірні грають у Польщі, бо 24 лютого Росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна. Що б ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії в цьому матчі ніяк не висловила свою підтримку України?

– запитала Козюпа у тренера.

"На що голос в зумі сказав, що це футбольний матч, а не політика. І тренер не буде відповідати на це питання. Його навіть йому не переклали", – зазначила журналістка.

Іспанець Капаррос сказав тільки: "Сорі".

Виступ збірної України у Лізі націй-2022/2023

Збірна України посідає перше місце в першій групі.

У стартовому поєдинку "синьо-жовті" обіграли Ірландію. Єдиний м'яч забив Віктор Циганков.

Другий матч проти Вірменії закінчився тріумфом українців. Національна команда обіграла опонентів з рахунком 3:0. У другому таймі Руслан Маліновський Відкрив рахунок, Олександр Караваєв подвоїв перевагу "синьо-жовтих", Віталій Миколенко забив перший гол у футболці збірної наприкінці матчу.

У наступному матчі українські футболісти зіграють проти Ірландії. Гра відбудеться 14 червня.

Турнірна таблиця (група 1)

Україна – 6 очок (2 матчі), 4:0 (різниця м'ячів) Ірландія – 3 очки (3), 3:2 Шотландія – 3 очки (2), 2:3 Вірменія – 3 (3), 1:5

Вірменія дотримується нейтралітету в питанні війни Росії проти України та не висловлює прямої підтримки ураїнців.

Повний текст публікації журналістки

Вірменія – одна з тих країн, яка досі не засудила Росію за вторгнення в Україну.

Сьогодні збірна України приймала Вірменію в номінально домашньому матчі в польському Лодзі. Вірмени публічно ніяк не висловили свою підтримку та солідарність з українцями. І взагалі роблять вигляд, що все ок, і немає ніякої війни.

На пресконференції Хоакіна Капарроса після матчу не могла не запитати:

"Цей матч мав пройти в Україні, але сьогодні збірні грають в Польщі, бо 24 лютого Росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна. Щоб ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії в цьому матчі ніяк не висловила свою підтримку України".

На що голос в зумі сказав, що це футбольний матч, а не політика. І тренер не буде відповідати на це питання. Його навіть йому не переклали.

Іспанець Капаррос сказав тільки: "Сорі".

Нагадаю, що війна – це не політика. Війна – це війна.

А рахунок в матчі : Україна – Вірменія 3:0

Атмосфера в Лодзі – лампова. Наче вдома грали