Дуже круті емоції, – враженням Магучіх після другого місця у фіналі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх на мажорній ноті завершила легкоатлетичний сезон. 19-річна українка стала другою у стрибках у висоту у фіналі Діамантової ліги у Цюриху.

"Фінал Діамантової ліги був неймовірним"

Ярослава Магучіх продемонструвала чудовий сезон. Дівчина у свої 19 років вже одягнула на свою шию бронзову олімпійську медаль. Стрибунка у висоту поділилась враженнями від здобутої нагороди та другого місця у фіналі Діамантової ліги.

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Магучіх задоволена тим, що змогла відібратись у фінал Діамантової ліги, який відбувся у швейцарському Цюриху. Пригадала Ярослава і те, що у 2018 році лише дебютувала на змаганнях такого рівня. А вже через три роки змогла пробитись у фінал, де змагаютьcя найкращі легкоатлетки світу.

В першу чергу, це дуже круто, що я була в фіналі. Для мене це дуже важливо, тому що тільки в 2018 році був мій перший етап Діамантової ліги. Тоді мене запросили просто для досвіду, але вже зараз я стрибаю, заробляю очки і потрапляю у фінал Діамантової ліги, де шість найкращих спортсменок. Це дуже круті емоції для мене, де я повторила свій найкращий результат сезону. Це було неймовірно,

– розповіла українська легкоатлетка.

У Швейцарії українка підкорила планку на висоті 2.03 метри – найкращий результат сезону для Ярослави. Магучіх на цьому не зупинилась. Після двох невдалих спроб на висоті 2.05 Ярослава перенесла останній стрибок на 2.07. Однак і ця одна спроба була невдалою.

Ярослава зазначила, що період підготовки та самої Олімпіади був дуже складним. Але вона тішиться, що змогла підійнятись на п'єдестал у Токіо: "Я дуже рада, що все так склалося, і у мене є медаль на моїй першій Олімпіаді, в 19 років. Я вважаю, що для мене це дуже важливий щабель, як для спортсменки. Тому що Олімпіада – це головний старт кар'єри, напевно".