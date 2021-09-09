Феєричний фінал від Магучіх

Відразу дві українські легкоатлетки змагались за місце на п'єдесталі у стрибках у висоту у фіналі Діамантової ліги – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

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19-річна Ярослава змагалась за перемогу з Марією Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Українка підкорила висоту 2.03, яка стала найкращим результатом сезону для Магучіх.

Українська легкоатлетка поступилась Ласіцкене лише двома сантиметрами. Відзначимо, що Магучіх на цьому не зупинилась. Після двох невдалих спроб на висоті 2.05 Ярослава перенесла останній стрибок на 2.07. Однак ця одна спроба була невдалою.

Вдалий стрибок Магучіх: дивіться відео