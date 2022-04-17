Це був крик у нікуди, – Левченко про мовчання російських спортсменів щодо війни в Україні

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував позицію російських спортсменів, які продовжують ігнорувати війну в Україні. Таким мовчанням вони підтримують агресію Росії.

Левченко: Ти або за війну чи проти

Євген Левченко живе у Нідерландах, але навіть відстань у понад 2 тисячі кілометрів не заваджає колишньому футболісту допомагати рідній Україні. Ексгравець нідерландського Гронінгена знову підійняв питання мовчання спортсменів із країни-агресора.

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З першого дня війни українські атлети намагаються достукатись до "колег по цеху" з Росії, але не отримують ніякої відповіді. Спортсменів, які засудили агресії своєї країни, можна перелічити на пальцях рук.

На думку Левченка, під час воєнних дій не повинно бути людей, які обирають нейтральну позицію.

Російські спортсмени? У цьому питанні без варіантів. Багато наших спортсменів кликали про допомогу до російських колег, щоб вони не мовчали, говорили про геноцид українського народу, але це був крик у нікуди, є кілька позитивних прикладів, але не більше. У моєму розумінні, під час війни не може бути людини, яка б дотримувалася нейтралітету. Ти або за війну чи проти. Якщо людина мовчить, то підтримує агресію, вона стає співучасником процесу,

– сказав Левченко.

Левченко був учасником благодійного матчу, який відбувся у Нідерландах. Співорганізатором такого поєдинку став зірковий колишній футболіст із Нідерландів Веслі Снейдер. Усі виручені кошти пішли на потреби біженців.

Відзначимо, що через таке мовчання зі збірної України з біатлону вже вилетіли натуралізовані біатлоністки з Росії.