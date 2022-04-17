Левченко: Ты или за войну или против

Евгений Левченко живет в Нидерландах, но даже расстояние более 2 тысяч километров не мешает бывшему футболисту помогать родной Украине. Экс-игрок нидерландского Гронингена снова поднял вопрос молчания спортсменов из страны-агрессора.

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С первого дня войны украинские атлеты пытаются достучаться до "коллег по цеху" из России, но не получают никакого ответа. Спортсменов, осудивших агрессии своей страны, можно пересчитать по пальцам рук.

По мнению Левченко, во время военных действий не должно быть людей, выбирающих нейтральную позицию.

Российские спортсмены? В этом вопросе без вариантов. Многие наши спортсмены звали о помощи российским коллегам, чтобы они не молчали, говорили о геноциде украинского народа, но это был крик в никуда, есть несколько положительных примеров, но не больше. В моем понимании, во время войны не может быть человека, который бы придерживался нейтралитета. Ты или за войну или против. Если человек молчит, то поддерживает агрессию, он становится соучастником процесса.

– сказал Левченко.

Левченко был участником благотворительного матча в Нидерландах. Соорганизатором такого поединка стал звездный бывший футболист из Нидерландов Уэсли Снейдер. Все вырученные средства ушли на нужды беженцев.

Отметим, что из-за такого молчания из сборной Украины из биатлона уже вылетели натурализованные биатлонистки из России.