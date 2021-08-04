Це був дуже довгий і тяжкий шлях, – Беленюк не зміг стримати сліз після взяття "золота"

4 серпня 2021 , 17:11
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Джерело:

Суспільне

Борець Жан Беленюк, який 4 серпня приніс Україні довгоочікувану золоту медаль, прокоментував свою перемогу. Його виступ був максимально щирим та емоційним.

Українець подякував за підтримку та додав, що йшов до "золота" з 9 років. А напередодні Олімпійських ігор навіть не був впевнений, чи взагалі поїде до Токіо. 

Важливо Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

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Автор: Альона Захарова