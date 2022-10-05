Це було ухвалено таємно, – Продивус про допуск росіян та білорусів до змагань IBA

Міжнародна асоціація аматорського боксу 5 жовтня повідомила про те, що росіян та білорусів допустять до міжнародної арени. Вони також зможуть виступати під національною символікою.

Боксерський функціонер, який керує Федерацією боксу України, віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус прокоментував рішення IBA допустити до змагань росіян і білорусів під прапором своїх країн.

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Продивус: Це повністю неприпустиме рішення

"Обурений сьогоднішнім рішенням Міжнародної федерації боксу (IBA) скасувати санкції проти спортсменів Росії та Білорусі. Тепер вони зможуть брати участь у змаганнях, виступати під своїми прапорами.

Це повністю неприпустиме рішення і воно було ухвалено таємно. Я вимагатиму проведення повторного, але вже відкритого голосування", – наголосив функціонер.

Також Продивус зазначив, що російські боксери й досі не засудили публічно дії своєї країни.

"Хочу особисто подивитися в очі всім тим членам Ради директорів IBA, які підуть наперекір совісті. Я вже неодноразово казав, принцип "спорт поза політикою" тут не діє. Те, що роблять російські та білоруські війська в Україні – це геноцид та масові вбивства.

І жоден спортсмен із цих країн публічно не засудив злочини своїх країн. Це теж позиція. Ми точно не можемо допустити спортсменів-агресорів на міжнародні турніри. Поки сотні тисяч українців захищають цивілізований світ від агонії диктаторів.

Якщо в керівництві IBA це не розуміють, то я зроблю все, аби для них все було ясно", – додав Продивус.

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