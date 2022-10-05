Боксерський функціонер, який керує Федерацією боксу України, віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус прокоментував рішення IBA допустити до змагань росіян і білорусів під прапором своїх країн.
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Продивус: Це повністю неприпустиме рішення
"Обурений сьогоднішнім рішенням Міжнародної федерації боксу (IBA) скасувати санкції проти спортсменів Росії та Білорусі. Тепер вони зможуть брати участь у змаганнях, виступати під своїми прапорами.
Це повністю неприпустиме рішення і воно було ухвалено таємно. Я вимагатиму проведення повторного, але вже відкритого голосування", – наголосив функціонер.
Також Продивус зазначив, що російські боксери й досі не засудили публічно дії своєї країни.
"Хочу особисто подивитися в очі всім тим членам Ради директорів IBA, які підуть наперекір совісті. Я вже неодноразово казав, принцип "спорт поза політикою" тут не діє. Те, що роблять російські та білоруські війська в Україні – це геноцид та масові вбивства.
І жоден спортсмен із цих країн публічно не засудив злочини своїх країн. Це теж позиція. Ми точно не можемо допустити спортсменів-агресорів на міжнародні турніри. Поки сотні тисяч українців захищають цивілізований світ від агонії диктаторів.
Якщо в керівництві IBA це не розуміють, то я зроблю все, аби для них все було ясно", – додав Продивус.
Що відомо про повернення росіян
- 5 жовтня в IBA повідомили, що асоціація скасувала санкції проти росіян та білорусів. Там наголосили, що російські спортсмени є незахищеними, тому вирішили піти їм на поступки.
- Росіянин Умар Кремльов, який очолює IBA, звернувся до інших міжнародних федерацій та закликав їх допустити росіян та білорусів до змагань.