Боксерський функціонер, який керує Федерацією боксу України, віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус прокоментував рішення IBA допустити до змагань росіян і білорусів під прапором своїх країн.

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Продивус: Це повністю неприпустиме рішення

"Обурений сьогоднішнім рішенням Міжнародної федерації боксу (IBA) скасувати санкції проти спортсменів Росії та Білорусі. Тепер вони зможуть брати участь у змаганнях, виступати під своїми прапорами.

Це повністю неприпустиме рішення і воно було ухвалено таємно. Я вимагатиму проведення повторного, але вже відкритого голосування", – наголосив функціонер.

Також Продивус зазначив, що російські боксери й досі не засудили публічно дії своєї країни.

"Хочу особисто подивитися в очі всім тим членам Ради директорів IBA, які підуть наперекір совісті. Я вже неодноразово казав, принцип "спорт поза політикою" тут не діє. Те, що роблять російські та білоруські війська в Україні – це геноцид та масові вбивства.

І жоден спортсмен із цих країн публічно не засудив злочини своїх країн. Це теж позиція. Ми точно не можемо допустити спортсменів-агресорів на міжнародні турніри. Поки сотні тисяч українців захищають цивілізований світ від агонії диктаторів.

Якщо в керівництві IBA це не розуміють, то я зроблю все, аби для них все було ясно", – додав Продивус.

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