Боксерский функционер, управляющий Федерацией бокса Украины, вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус прокомментировал решение IBA допустить к соревнованиям россиян и белорусов под флагом своих стран.
Президент IBA Кремлев призывает допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям
Продивус: Это полностью недопустимое решение
"Возмущен сегодняшним решением Международной федерации бокса (IBA) отменить санкции против спортсменов России и Беларуси. Теперь они смогут участвовать в соревнованиях, выступать под своими флагами".
Это полностью недопустимое решение, и оно было принято тайно. Я потребую проведения повторного, но уже открытого голосования", – подчеркнул функционер.
Также Продивус отметил, что российские боксеры до сих пор не осудили публично действия своей страны.
"Хочу лично посмотреть в глаза всем тем членам Совета директоров IBA, которые пойдут наперекор совести. Я уже неоднократно говорил, принцип "спорт вне политики" здесь не действует. То, что совершают российские и белорусские войска в Украине - это геноцид и массовые убийства.
И ни один спортсмен из этих стран публично не осудил преступления своих стран. Это тоже позиция. Мы точно не можем допустить спортсменов-агрессоров на международные турниры. Пока сотни тысяч украинцев защищают цивилизованный мир от агонии диктаторов.
Если в руководстве IBA это не понимают, то я сделаю все, чтобы для них все было ясно», – добавил Продивус.
Что известно о возвращении россиян
- 5 октября в IBA сообщили, что ассоциация отменила санкции против россиян и белорусов . Там подчеркнули, что российские спортсмены незащищены, поэтому решили пойти им на уступки.
- Возглавляющий IBA Россиянин Умар Кремлев обратился в другие международные федерации и призвал их допустить россиян и белорусов к соревнованиям.